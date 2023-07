Stand: 27.07.2023 06:00 Uhr Plau am See: Burgfestspiele beginnen mit Sommer-Revue

In Plau am See beginnen am Abend die 2. Burgfestspiele mit der Sommer-Revue "Schiff Ahoi!". Bis Mitte August sind insgesamt 16 Veranstaltungen geplant. Am Sonntag hat erstmals "Hans im Glück" in einer Musical-Variante Premiere. In diesem Sommer stehen am Burgplatz darüber hinaus ein Chanson-Abend, ein Gastspiel der Leipziger Pfeffermühle sowie ein Konzert des Landespolizeiorchesters bis zum 20. August auf dem Programm. Manuell Ettelt hat in seiner Heimatstadt Plau am See die Burgfestspiele gegründet, die erneut vom NDR unterstützt werden.

