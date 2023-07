Stand: 15.07.2023 11:45 Uhr Rostockerin Jette Müller WM-Zehnte beim Wasserspringen

Die Rostocker Wasserspringerin Jette Müller hat im Finale vom Ein-Meter-Brett bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Japan Platz zehn erreicht. In Fukuoka kam die 19 Jahre alte Rostockerin am Sonnabend auf 248,25 Punkte. Shan Lin aus China holte mit 318,60 Zählern Gold. Bronze ging mit 285,05 Punkten an Aranza Vazquez Montano aus Mexiko.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 15.07.2023 | 12:00 Uhr