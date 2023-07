Stand: 15.07.2023 08:07 Uhr MV lagert noch mehrere Millionen Corona-Masken

Nach Angaben des Innenministeriums gibt es noch 4,2 Millionen OP-Masken im Bestand des Landes. Dazu kommen mehr als 400.000 FFP2 und FFP3 Masken. Diese haben zum Teil noch ein Mindesthaltbarkeitsdatum bis November 2026. Was mit den Masken geschieht, werde von Fall zu Fall geprüft, heißt es aus dem Innenministerium. Sie würden zum Beispiel kostenfrei an Pflegeheime abgegeben. Bei mehr als 600.000 FFP2-Masken sei das Mindesthaltbarkeitsdatum bereits abgelaufen. Eine Entscheidung, wie diese entsorgt werden, stehe noch aus. Der Wert der Lagerbestände in Mecklenburg-Vorpommern kann nach Ministeriumsangaben nicht beziffert werden, da die Masken von verschiedenen Anbietern zu unterschiedlichen Preisen gekauft worden seien.

