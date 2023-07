Stand: 13.07.2023 18:00 Uhr Warnemünde: DLRG-Cup hat begonnen

Mehr als 200 Rettungsschwimmerinnen und -schwimmer treten von Donnerstag an beim 25. DLRG-Cup in Warnemünde an. Bis einschließlich Sonnabend messen sich die Sportlerinnen und Sportler in Disziplinen des Rettungssports. Daniel Wilke von der DLRG Rostock ist der einzige Teilnehmer aus Mecklenburg-Vorpommern.

