Stand: 13.07.2023 17:50 Uhr Neubrandenburg: Schülerticket zu Deutschlandticket umwandelbar

Auch Schülerinnen und Schüler in Neubrandenburg können ihr Schülerticket nun doch in ein Deutschlandticket umwandeln. Dies war bisher nicht möglich. Nun will der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte einen Zuschuss für das Deutschlandticket für Schülerinnen und Schüler aus Neubrandenburg finanzieren. Das Deutschlandticket ist mit 49 Euro deutlich teurer als das Schülerticket in Neubrandenburg mit knapp 25 Euro. Aus Kostengründen sei eine Umwandlung bisher nicht möglich gewesen, so der Kreis. Nun können Eltern bei den Neubrandenburger Verkehrsbetrieben für ihr Kind ein Deutschlandticket im Abo kaufen. Auf Antrag bekommen sie die Kosten für das Schülerticket erstattet.

