Stand: 02.07.2023 17:20 Uhr Lärz: Fusion-Festival beendet

Beim Musik- und Theaterfestival Fusion in Lärz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sind laut Polizei in den vergangenen Tagen zu Spitzenzeiten mehr als 80.000 Besucher auf dem Festivalgelände gewesen. Die erste Abreisewelle sei angelaufen, so ein Polizeisprecher. Es gebe entsprechende Abreisekontrollen. Der gesamte Einsatz laufe noch bis zum Dienstag. Bis auf die Festnahme eines Drogendealers gab es laut Polizei bislang keine außergewöhnlichen nennenswerten Zwischenfälle. Der Mann war vorigen Mittwoch, dem ersten Festivaltag, unter anderem mit mehreren Hundert Ecstasy-Pillen, darunter 60 "Blue Punisher"-Pillen, mehr als 180 LSD-Trips und weiteren Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge festgesetzt worden. Veranstalter der Fusion ist der seit 1999 bestehende Verein Kulturkosmos. Das Techno- und Kulturfestival findet auf einem ehemaligen Militärflugplatz in Lärz statt.

