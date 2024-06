Stand: 03.06.2024 17:04 Uhr Neustrelitz: Panische Kinder aus Auto befreit

In Neustrelitz mussten am vergangenen Wochenende zwei Kleinkinder aus dem Auto ihres Vaters befreit werden. Der Mann habe sich auf einer Feier befunden, während die Kinder in der Nacht zu Sonnabend gegen 1:50 Uhr schreiend und weinend von einem Passanten bemerkt wurden, teilte die Polizei mit. In Absprache mit der Polizei brachen Feuerwehrleute das Auto auf. Die Kinder im Kindergartenalter wurden medizinisch betreut. Auch die Mutter soll sich auf der Feier befunden, diese aber früher verlassen haben, ohne sich um die Kinder zu kümmern. Jetzt müsse sich der Vater wegen Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht verantworten, hieß es weiter.

