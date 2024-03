Stand: 27.03.2024 16:08 Uhr Neustrelitz: Orangerie im Schlossgarten wiedereröffnet

In Neustrelitz ist am Mittwoch die Orangerie im Schlossgarten wiedereröffnet worden. Das Gebäude, das sich im Eigentum des Landes befindet, sei unter Berücksichtigung der wertvollen historischen Substanz und auf Grundlage der denkmalpflegerischen Zielstellung komplett saniert worden, so Finanzminister Heiko Geue (SPD) bei der Übergabe. 10,5 Millionen Euro sind in die Sanierung geflossen. Künftig sollen in der Orangerie wieder Lesungen, Konzerte und private Feiern stattfinden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 27.03.2024 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte