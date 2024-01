Stand: 19.01.2024 06:05 Uhr Neustrelitz: Mann fährt bei Korso mit Transporter auf Polizisten zu

Im Rahmen eines Autokorsos zwischen Mirow und Neustrelitz ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Zwischenfall gekommen. Laut Polizei wollten Beamte am Markt in Neustrelitz verhindern, dass mehrere Teilnehmende die abgestimmte Strecke verließen. Dabei habe ein 52-Jähriger die Weisungen eines Polizisten ignoriert, sei unvermittelt mit seinem Kleinbus auf den Beamten zugefahren und nur wenige Zentimeter vor ihm stehen geblieben. Der Beamte sei daraufhin beiseite getreten, um eine weitere Eskalation zu verhindern. Der Fahrer habe dann den Markt entgegen der Weisung erneut umkreist. Im Anschluss wurden er angehalten. Er muss sich nun wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Nötigung verantworten.

