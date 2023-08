Stand: 07.08.2023 16:45 Uhr Neustrelitz: Geburtstagskind zum 18. bestohlen

Seinen 18. Geburtstag wird ein junger Neustrelitzer wohl in bitterer Erinnerung behalten. Mit etwa 50 Gästen hatte er am Freitag im Kunsthaus Neustrelitz gefeiert, etwa zehn von ihnen schliefen anschließend dort. Morgens dann das böse Erwachen: Unbekannte hatten in der Nacht den Geschenketisch geplündert und neben Geldgeschenken auch den Geburtstagskuchen mitgenommen. Aus den Taschen der Gäste wurden außerdem Kleidung, Kosmetik und andere Gegenstände gestohlen. Es entstand ein geschätzter Schaden von etwa 1.500 Euro.

