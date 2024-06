Stand: 13.06.2024 13:21 Uhr Neumark in Polen: 100 exhumierte Kriegsopfer eingebettet

Der Verein "Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge" bettet am Donnerstag über 100 Kriegstote des Zweiten Weltkriegs ein. Sie finden im polnischen Neumark, etwa 30 Kilometer südöstlich von Stettin, ihre Ruhestätte. Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge hat in "Stare Czarnowo" einen großen Soldatenfriedhof errichtet, auf dem deutsche Soldaten, die während des Zweiten Weltkriegs in Polen ihr Leben verloren haben, beerdigt werden können. Die Anlage ist eine von 13 Kriegsgräberstätten, die der Verein seit 1991 in Polen errichtet hat. In "Stare Czarnowo" ruhen mehr als 29.000 deutsche Kriegstote - überwiegend Soldaten. Die Verstorbenen, die am Donnerstag umgebettet werden, sind exhumierte Soldaten und zivile Opfer, die im ehemaligen Hinterpommern gekämpft haben - im Lebuser Land und in der Provinz Posen.

