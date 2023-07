Neue Stiftung in Vorpommern will historische Bildung fördern

Stand: 03.07.2023 12:41 Uhr

Die "Pommersche Stiftung für historische Bildung" mit Sitz in Greifswald will in der Region Projekte unterstützen, um Wissen über die deutsche und europäische Geschichte im pommerschen Kontext zu vermitteln. So will sie einen Beitrag zur Stärkung des Zusammenhalts in Deutschland leisten.