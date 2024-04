Neue Spitze bei den Grünen im Landtag von MV Stand: 23.04.2024 17:20 Uhr Die Landtagsfraktion der Grünen hat mit Constanze Oehlrich eine neue Vorsitzende. Der bisherige Fraktionschef Harald Terpe tritt wie geplant zurück.

Die Abgeordnete Constanze Oehlrich löst den bisherigen Fraktionschef der Grünen im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern, Harald Terpe, ab. Das teilte die Fraktion nach der turnusmäßigen Neuwahl der Fraktionsspitze ab. Zweieinhalb Jahre nach dem Einzug in den Landtag übernimmt die bisherige Parlamentarische Geschäftsführerin Oehlrich den Vorsitz der Oppositionsfraktion. Die 48-Jährige Juristen wurde einstimmig gewählt.

Parteikurs soll fortgesetzt werden

Sie will - so heißt es aus der Fraktion - den Kurs zur Verteidigung der Demokratrie, für Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit fortsetzen. Neue Parlamentarische Geschäftsführerin ist ihre Kollegin Jutta Wegner. Sie kümmert sich bisher um Bildung und Verkehrspolitik. Der bisherige Fraktionschef Harald Terpe tritt in die zweite Reihe.

Geplanter Wechsel

Der Wechsel war geplant. Eigentlich sollte die Abgeordnete Anne Shepley nach zweieinhalb Jahre den Vorsitz übernehmen. Sie fällt wegen einer Krebserkrankung allerdings weiter aus.

