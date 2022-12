Stand: 14.12.2022 15:35 Uhr Neue Schulabschlussverordnung für die Mittlere Reife in MV

Künftig können Schülerinnen und Schüler nicht nur auf den Förderschulen, sondern auch an Regional- und Gesamtschulen ein freiwilliges 10. Schuljahr absolvieren. Sie sollen damit mehr Zeit bekommen, um die mittlere Reife zu erlangen, so Bildungsministerin Oldenburg. Jährlich würden mehr als 600 Schülerinnen und Schüler ohne Abschluss die Schule verlassen. Mecklenburg-Vorpommern habe damit bundesweit eine der höchsten Abbrecherquoten. Oldenburg hofft, diese Quote mit der neuen Verordnung um 20 Prozent zu verringern - dann würden rund 120 Schülerinnen und Schüler mehr einen Abschluss erreichen. Auch die Berechnung der Abschlussnoten werde insgesamt vereinfacht. Außerdem kann bei sehr guten Leistungen die Prüfung in einem Hauptfach wegfallen.

