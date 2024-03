Neue Pröpstin für den evangelischen Kirchenkreis Mecklenburg Stand: 24.03.2024 08:53 Uhr Sabine Schümann wird heute Nachmittag in der St. Georgenkirche in Parchim als mecklenburgische Pröpstin eingeführt. Sie ist die Nachfolgerin des langjährigen Propstes Dirk Sauermann.

Die neue Pröpstin für den evangelischen Kirchenkreis Mecklenburg, Sabine Schümann, wird heute Nachmittag in der Parchimer St. Georgenkirche in ihr Amt eingeführt. Die Mitglieder der mecklenburgischen Kirchenkreissynode hatten Schümann im vergangenen September zur Pröpstin gewählt.

Ihren Dienst im Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreis Mecklenburg begann Schümann bereits zum Monatsanfang. Vor ihrer Wahl war sie Gemeindepastorin der Kirchengemeinde Groß Laasch-Lüblow. Ihren Dienstsitz hat die 44-Jährige in Parchim. Die gleichnamige Propstei ist ihr Seelsorgebezirk. Sabine Schümann übernimmt im gesamten Kirchenkreis besondere Verantwortung für Zusammenarbeit mit der Diakonie und ihren Einrichtungen. Predigtstelle ist die St. Georgenkirche Parchim.

"Weniger jammern und mehr werben"

Als neue Pröpstin, will sie Gott immer wieder ins Gespräch bringen. Mit Blick auf die Propstei Parchim, wo derzeit viele Stellen unbesetzt sind, weil sich keine oder wenige Bewerberinnen und Bewerber für die Pfarrstellen finden, riet die künftige Pröpstin dazu, das mecklenburgisches Licht nicht unter den Scheffel zu stellen: "Weniger jammern und mehr werben. Mit toller Landschaft, engagierten Menschen, einer großen Nähe zu Hamburg und Berlin." Die Kirche soll ein Ort der Begegnung, Erzählung, Austausch und Segen sein. Die Propstei Parchim gliedert sich in die vier Kirchenregionen Boizenburg-Wittenburg, Hagenow, Ludwigslust-Dömitz und Parchim mit insgesamt 47 Kirchengemeinden und rund 29.000 Gemeindegliedern.

Studienaufenthalte und Praktikum in Rom, Tokio und Moskau

Sabine Schümann wurde im mecklenburgischen Waren an der Müritz geboren. Nach dem Studium der evangelischen Theologie in Rostock, Nottingham (Großbritannien) und Münster/Westfalen führten sie Studienaufenthalte und ein Praktikum nach Rom, Tokio und Moskau. Ihr Vikariat absolvierte sie in der Kirchengemeinde Lichtenhagen Dorf bei Rostock. Seit 2009 war sie Pastorin in der Kirchengemeinde Groß Laasch-Lüblow bei Ludwigslust.

