Stand: 25.09.2023 11:55 Uhr Neubukow: 50.000 Euro Schaden durch Einbruchsserie

Diebe sind in drei Firmen in Neubukow eingebrochen und haben Gegenstände im Wert von mehr als 40.000 Euro erbeutet. Laut Polizei verschafften sich die Unbekannten vermutlich in der Nacht vom 21. auf den 22. September gewaltsam Zutritt zu den drei Werksgeländen in der Neubukower Gewerbestraße und der Straße Am Stellwerk. Angestellte der Firmen hätten die Taten am Morgen darauf bemerkt und die Polizei informiert. Die Täter hätten unter anderem lasergesteuerte Messeinrichtungen und einen Transporter gestohlen. Der Gesamtschaden soll sich auf mindestens 50.000 Euro belaufen.

