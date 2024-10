Neubrandenburg: Zwei Männer nach Eisenstangen-Attacke vor Gericht Stand: 08.10.2024 07:23 Uhr Zwei junge Männer stehen in Neubrandenburg vor Gericht, weil sie einem 57-Jährigen an Himmelfahrt 2023 mit einer Eisenstange schwere Kopfverletzungen zugefügt und anschließend keine Hilfe geleistet haben sollen.

Vor dem Landgericht Neubrandenburg beginnt heute der Prozess gegen zwei Männer aus Waren im Alter von 22 und 23 Jahren. Sie sollen an Himmelfahrt 2023 in Röbel, im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, einen 57-jährigen Mann verfolgt und mit einer Eisenstange attackiert haben. Laut Anklage war das Opfer bereits nach dem ersten Schlag bewusstlos. Der 22-jährige Angeklagte soll das Opfer dennoch mindestens dreimal auf den Kopf geschlagen und dabei seinen Tod in Kauf genommen haben.

Vorwurf der unterlassenen Hilfeleistung

Trotz der schweren Verletzungen des Opfers hätten die Angeklagten, so die Staatsanwaltschaft, keine Hilfe geleistet. Beide Männer sollen zuvor unter Alkoholeinfluss gestanden haben. Der Prozess umfasst sechs Verhandlungstage. Opfer und Beschuldigte sind deutscher Herkunft.

