Neubrandenburg: "Unternehmeraufstand MV" will eigenen Verband gründen

Vertreter der sogenannten Initiative "Unternehmeraufstand MV" sind bei der IHK in Neubrandenburg mit Heiko Miraß (SPD), Staatssekretär für Vorpommern und das östliche Mecklenburg, zusammengekommen. Nach einer zum Teil turbulenten Kundgebung Mitte Januar auf dem Marktplatz hatten sie ihm ein Gesprächsangebot gemacht. Bei dem Treffen hat der Unternehmervertreter Lutz Begrow angekündigt, bis Mitte März einen eigenen Unternehmerverband gründen zu wollen. Von den bislang existierenden Verbänden in MV würden sich viele Mitglieder der Initiative "Unternehmeraufstand MV" nicht vertreten fühlen. Man wolle einen eigenen Beitrag bringen, wie die Zukunft in MV künftig gestaltet werden kann, so Begrow weiter. Die Gespräche mit der Landesregierung sollen fortgesetzt werden. Auch Miraß hat weitere Gespräche angeboten und will konkrete Vorschläge für den Abbau von Bürokratie einbringen - insbesondere für Handwerker und Kleinunternehmer.

