Neubrandenburg: Streit in Tiefgarage eskaliert Stand: 12.04.2024 14:34 Uhr Ein aggressiver Mann hat in Neubrandenburg in einer Tiefgarage für erheblichen Schaden gesorgt. Der Randale vorausgegangen war ein Streit mit einer Frau.

Ein privater Streit ist am Donnerstagabend in einer Tiefgarage in einem Einkaufszentrum in Neubrandenburg eskaliert. Ein 42-jähriger Deutscher soll sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei den Autoschlüssel von der Frau geschnappt haben, mit der er in Streit geraten war. Das Auto stand in der Tiefgarage des Einkaufszentrums. Er startete den Wagen und fuhr gegen eine Wand und eine Tür. Dadurch entstand erheblicher Sachschaden.

Handschellen nach aggressivem Verhalten

Zunächst flüchtete der Fahrer vom Unfallort. Der Mann kam allerdings nach kurzer Zeit wieder zurück zum Unfallort und traf dort auf die Polizei. Weil der Mann sich sehr aggressiv verhielt, mussten ihn die Einsatzkräfte zunächst zu Boden bringen. Da er sich zunächst nicht beruhigte, legten die Beamten dem Mann Handschellen an. Später stellte sich heraus, dass er unter Drogen stand.

Auslöser des Streits unklar

Jetzt wird gegen ihn wegen Sachbeschädigung, Unfallflucht und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Da er unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand, muss noch geprüft werden, ob er absichtlich oder durch den Rauschzustand gegen die Wand fuhr. Worum es bei dem Streit ging, ist nicht bekannt.

