Stand: 03.04.2024 06:21 Uhr Neubrandenburg: Scharfe Kritik an Cornelia Nenz

CDU-Generalsekretär Daniel Peters fordert von Cornelia Nenz die Rückgabe des Landesverdienstordens. Grund sind angebliche Äußerungen auf einer Kundgebung in Neubrandenburg von ihr am Ostermontag. Nenz habe Verschwörungstheorien zum Ukraine-Krieg verbreitet und behauptet, die Nato führe seit Jahren Krieg gegen Russland, so Peters. Außerdem kritisierte er ihre Äußerung, die DDR sei ein Friedensstaat gewesen. Nenz sagte dem NDR, sie sei falsch zitiert worden. Den Orden für ihre ehrenamtliche Arbeit werde sie nicht zurückgeben.

