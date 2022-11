Stand: 30.11.2022 09:44 Uhr Neubrandenburg: Polizei warnt vor Betrug mit Lexika

Die Polizei in Neubrandenburg warnt vor einer Betrugsmasche mit Nachschlagewerken. Vorgebliche Vertreter kontaktieren meist ältere Besitzer zum Beispiel von Brockhaus-Sammlungen. Sie behaupten, die Sammlung in Augenschein nehmen zu wollen, um fehlende Exemplare nachzubestellen. Dabei werden den Opfern hohe Summen bei einem Verkauf der Sammlung in Aussicht gestellt. So kaufte eine Rentnerin aus Neubrandenburg mehrere Bände für rund 20.000 Euro. Sie hatte dafür sogar einen Kredit aufgenommen.

