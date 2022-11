Stand: 06.11.2022 06:47 Uhr Neubrandenburg: Notrufmissbrauch endet mit Polizeigewahrsam

Weil er mehrfach die 110 gewählt und falsche Notrufe abgesetzt hat, ist ein 15-Jähriger am Sonnabend in Neubrandenburg von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Wie die Beamten mitteilte, hatte der Jugendliche zwischen 18.20 und 19.50 Uhr mehrfach die Notrufnummer aus unterschiedlichen Telefonzellen gewählt und dabei Notfälle ohne Namen angegeben. Er steht im Verdacht, bereits zuvor Notrufmissbräuche begangen zu haben. Eltern und Jugendamt wurden über den Sachverhalt informiert, die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen den 15-Jährigen.

