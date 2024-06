Stand: 01.06.2024 11:15 Uhr Neubrandenburg: Mietanstieg 2023 so hoch wie noch nie

In Neubrandenburg sind die Mieten im vergangenen Jahr so stark gestiegen wie noch nie. Das zeigt der Mietspiegel für die drittgrößte Stadt Mecklenburg-Vorpommerns, der von heute an gilt. Grund für die bisher einmalige Steigerung sei die Anpassung an die Inflationsrate der letzten zwei Jahre. Arbeits- und Materialkosten seien deutlich gestiegen, so dass auch sozial verträgliche Mieterhöhungen notwendig seien, so der Geschäftsführer der städtischen Wohnungsgesellschaft "NEUWOGES", Michael Wendelstorf. Nach dem neuen Mietspiegel könnte die günstigste 60-Quadratmeter-Wohnung in Neubrandenburg 200 Euro Kaltmiete kosten, das wäre unsanierter Plattenbau im Reitbahnviertel. Die teuerste Wohnung der gleichen Größe in bester Lage würde bis zu 660 Euro kosten.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte