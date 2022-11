Stand: 29.11.2022 17:43 Uhr Neubrandenburg: Mehrjährige Haftstrafe in Totschlags-Prozess

Weil er im Streit einen Bekannten getötet hat, muss ein 39-jähriger Mann aus Neustrelitz (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) für acht Jahre und drei Monate in Haft. Das Landgericht Neubrandenburg sprach den Mann des Totschlags und der versuchten schweren Brandstiftung für schuldig. Der mehrfach vorbestrafte Angeklagte hatte die Tat in der Wohnung des Opfers vor Gericht umfassend gestanden. Es soll Streit gegeben haben, beide hatten Alkohol getrunken. Das 60 Jahre alte Opfer, ein Ex-Arbeitskollege des Angeklagten, verblutete nach zwei Messerstichen in den Hals. Der Täter hatte danach in der Küche ein Handtuch in Brand gesetzt und war gegangen. Der Brand erlosch, aber ein Brandmelder schlug an und die Feuerwehr fand den Toten.

