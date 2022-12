Stand: 02.12.2022 06:48 Uhr Neubrandenburg: Kinderklinik nimmt Intensiv-Patienten aus Berlin auf

Die Kinderklinik im Bonhoeffer-Klinikum Neubrandenburg hat beatmungspflichtige, kleine Patienten aus Berlin aufgenommen, weil es dort keine Kapazitäten mehr gibt. In der Haff-Müritz-Region ist die Situation in den Kinderkliniken noch entspannt. Auch in Demmin sind sieben der etwa 20 Betten frei. Der Neubrandenburger Chefarzt Sven Armbrust geht aber davon aus, dass der Nordosten erst am Anfang der Welle der Atemwegserkrankungen steht. Er geht davon aus, dass der Höhepunkt hier Weihnachten einsetzen wird.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 02.12.2022 | 07:00 Uhr