Stand: 07.09.2022 06:45 Uhr Neubrandenburg: Jazzfrühling beginnt

Es geht zwar schon auf den Herbst zu, dennoch startet heute in Neubrandenburg der Jazzfrühling. Schon im Januar hatten die Veranstalter festgelegt, das Festival zu verlegen. Beim Eröffnungskonzert im HKB-Saal tritt die Gruppe Multiphonics 8 mit Jazzbassistin Gina Schwarz auf. Am Mittwoch steht Jacques Schwarz-Bart mit seinem Saxophon auf der Bühne. Am Sonnabend sind die Swing Bopers erst in Neubrandenburg und dann in Neustrelitz unterwegs. Die traditionelle Jazz-Party findet in diesem Jahr nicht statt. | 07.09.2022 06:44

