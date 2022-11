Stand: 28.11.2022 13:50 Uhr Neubrandenburg: Geldforderungs-Prozess - Diestel muss Bilanz vorlegen

Im Zivilprozess um Geldforderungen gegen den letzten DDR-Innenminister und Anwalt Peter-Michael Diestel hat das Landgericht Neubrandenburg eine Teilentscheidung gefällt. Demnach soll Diestel die wirtschaftliche Bilanz einer inzwischen aufgelösten Gemeinschaftskanzlei in Potsdam vorlegen. Danach will das Gericht entscheiden, ob und in welchem Umfang sein einstiger Partner entschädigt werden muss. Der Kläger fordert 280.000 Euro von Diestel. Der betreibt seine Kanzlei inzwischen in Zislow bei Röbel.

