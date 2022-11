Stand: 10.11.2022 13:25 Uhr Neubrandenburg: Energiepreise für Stadtwerke-Kunden steigen

Die Neubrandenburger Stadtwerke haben über die voraussichtlich ab Januar gültigen Energiepreise für Privatkunden informiert. Demnach werden vor allem die Preise für Strom stark ansteigen. Bisher zahlen die Neubrandenburger in der Grundversorgung gut 25 Cent pro Kilowattstunde. Ab Januar steigt der Preis auf knapp 54 Cent. Allerdings sollen 80 Prozent des Verbrauchs - gemessen am Vorjahresverbrauch - bei 40 Cent pro Kilowattstunde gedeckelt werden – überall in Deutschland gleich. Wesentlich geringer werden die Gaspreise im kommenden Jahr in Neubrandenburg steigen. Von bisher knapp 10 Cent pro Kilowattstunde in der Grundversorgung auf 12 Cent - im Rahmen des Preisdeckels.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 10.11.2022 | 12:30 Uhr