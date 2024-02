Stand: 20.02.2024 07:42 Uhr Neubrandenburg: Einbruch in Arbeitsagentur

In der Nacht zu Dienstag ist in die Arbeitsagentur Neubrandenburg eingebrochen worden. Dabei seien 20 Büros zum Teil schwer verwüstet worden, sagte der Sprecher der Arbeitsagentur. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und ermittelt Hintergründe der Tat. Nach aktuellen Erkenntnissen haben sich der oder die Täter wohl am Abend in der Arbeitsagentur einschließen lassen. Vertrauliche Daten der Arbeitsagentur seien nicht gestohlen worden, so der Sprecher weiter. Die Arbeitsagentur Neubrandenburg bleibt am Dienstag geschlossen.

