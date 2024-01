Stand: 26.01.2024 06:57 Uhr Neubrandenburg: Brennender Autoreifen in Mehrfamilienhaus

Wegen eines brennenden Autoreifens in einem Mehrfamilienhaus ermittelt in Neubrandenburg die Kriminalpolizei. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der Reifen am Abend im Treppenhaus von einer oder mehreren Personen in Brand gesetzt. Ein Mieter alarmierte dann die Feuerwehr, welche ein Ausbreiten des Feuers verhindern konnte. Die Flammen beschädigten Wände und Leitungen im Treppenhaus. Ein 80-jähriger Bewohner, der offenbar in seiner Wohnung Rauchgase eingeatmet hatte, wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung und bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.

