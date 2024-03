Stand: 15.03.2024 06:23 Uhr Neubrandenburg: Automobilzulieferer Webasto kündigt Stellenabbau an

Der Automobilzulieferer Webasto mit Niederlassungen unter anderem in Neubrandenburg hat das vergangene Geschäftsjahr deutlich unter seinen Erwartungen abgeschlossen. Das teilte die Unternehmensgruppe mit. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern lag demnach nur leicht im positiven Bereich. Gründe seien Nachfrageschwankungen, gestiegener Kostendruck, inflationäre Effekte und die schwache Entwicklung vieler Märkte. Derzeit werde in allen Regionen und Bereichen geprüft, ob es dort Optimierungspotenziale gebe. Ein Stellenabbau im zweistelligen Prozentbereich sei wohl unvermeidbar. Ob davon auch der Standort in Neubrandenburg betroffen ist, ist noch unklar.

