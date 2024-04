Stand: 16.04.2024 13:45 Uhr Neubrandenburg: Auf B96 werden Autos für Streckenausbau gezählt

Von heute an wird auf der Bundesstraße 96 zwischen Neubrandenburg und der Landesgrenze zu Brandenburg der Verkehr gezählt. Laut Christian Bock vom Ingenieurbüro TSC in Neubrandenburg dienen die Daten den Planungen für den Ausbau der Strecke. Bei der Zählung werden keine Kennzeichen oder Gesichter der Autofahrer erfasst, so Bock. Es werde lediglich gemessen werden, wie viele Fahrzeuge, wann, in welche Richtung fahren.

