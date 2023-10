Neubrandenburg: 21-Jähriger stirbt an Stichverletzungen Stand: 07.10.2023 13:41 Uhr Ein 21-jähriger Mann ist am Freitagabend in Neubrandenburg offenbar auf offener Straße erstochen worden. Vorher soll es einen Streit mit mehreren Beteiligten gegeben haben.

In Neubrandenburg ist ein junger Mann am Freitagabend offenbar auf offener Straße erstochen worden. Die Besatzung eines Rettungswagens alarmierte die Polizei, nachdem sie von Anwohnern in die Cölpiner Straße im Stadttteil Ihlenfelder Vorstadt gerufen worden war. Dort fand sie gegen 20.30 Uhr den 21-Jährigen mit mehreren Stichwunden auf der Straße liegend. Obwohl die Sanitäter und Ärzte lange versuchten, ihn am Leben zu erhalten, starb der Mann, der laut Polizei aus der Region stammt, kurze Zeit später im Krankenhaus.

Polizei sucht nach Zeugen der Tat

Auch umfangreiche Fahndungsmaßnahmen haben nach Angaben der Polizei bislang nicht dazu geführt, einen Täter zu ermitteln. Wie die Polizei mitteilte, haben Zeugen vor dem Einsatz des Rettungswagens gehört, wie mehrere Menschen auf der Straße stritten. Ihre Identität konnte noch nicht geklärt werden. Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können.

