Stand: 27.03.2024 09:56 Uhr Neubrandenburg: 21-Jähriger nach Eingriff in den Verkehr festgenommen

In Neubrandenburg hat am Dienstagabend ein 21-jähriger Mann für Aufsehen gesorgt. Er lief auf dem Friedrich-Engels-Ring herum und versuchte mehrere Fahrzeuge anzuhalten. Außerdem wedelte er mit einer Schreckschusspistole herum. Die Polizei konnte den Mann festnehmen, welcher schon häufiger wegen psychischer Probleme aufgefallen war. Jetzt muss er sich wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

