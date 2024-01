Neu Zachun: Reetdachhaus geht in Flammen auf Stand: 30.01.2024 14:35 Uhr Bei einem Feuer in einem reetgedeckten Haus in Neu Zachun im Landkreis Ludwigslust-Parchim ist ein hoher Sachschaden entstanden. Die Feuerwehr konnte das Gebäude nicht mehr retten.

In Neu Zachun bei Hagenow ist ein Reetdachhaus in Flammen aufgegangen. Der Notruf ging gegen 8.30 Uhr am Morgen ein. Als die Rettungskräfte am Einsatzort ankamen, stand das Haus bereits vollständig in Flammen. Insgesamt rückten 60 Feuerwehrleute aus der gesamten Region an. Trotzdem konnten sie nicht verhindern, dass das Haus bis auf die Grundmauern nieder brannte.

Keine Verletzten, aber hoher Sachschaden

Das herumfliegende Reet hat wegen der niedrigen Temperaturen nichts weiter entzündet. Auch ein Nebengebäude konnte gerettet werden. Verletzt wurde niemand. Die meisten Bewohner des Hauses waren nicht vor Ort. Nur die 45-jährige Frau der Familie war im Garten, sie konnte sich selbst retten. Der Schaden wird auf 300.000 Euro geschätzt. Warum das Feuer ausbrach, ist noch völlig unklar. Die Polizei ermittelt.

