Naturschutzstation Zippendorf auf der Suche nach neuem Betreiber Stand: 18.11.2024 10:26 Uhr Die Naturschutzstation Zippendorf bietet Natur- und Umweltthemen zum Anfassen und Erleben an. Jetzt sucht die Stadt einen neuen Betreiber. Ein Naturschutzverband hat schon Interesse signalisiert.

In Schwerin können Kinder und Erwachsene in der Naturschutzstation Zippendorf am Schweriner See seit Jahren Natur und Umwelt erleben. Betrieben wird das Haus vom Landesverband des Naturschutzbund (NABU). Bis Ende März kann die Station ihre Bildungsangebote noch garantieren. Dann endet der Vertrag des NABU mit der Stadt Schwerin.

BUND interessiert an Übernahme

Nachdem die Stadt in der vergangenen Woche bekannt gemacht hat, einen neuen Betreiber für die Naturschutzstation in Zippendorf zu suchen, hat ein erster Naturschutzverband nun Interesse signalisiert. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Mecklenburg-Vorpommern (BUND) hat angekündigt, sich auf jeden Fall als Betreiber der Naturschutzstation zu bewerben. Das bestätigte BUND-Geschäftsführerin Corinna Cwielag gegenüber NDR 1 Radio MV auf Anfrage. Bisher allerdings hat die Stadt Schwerin die Ausschreibung noch nicht gestartet.

Eva Rieber arbeitet als Naturpädagogin in der Naturschutzstation. Sie muss derzeit alle Anfragen, die über den März hinausgehen, absagen: "Wir haben viele Schulen und Kitas, die regelmäßig hierher kommen und gerne zu uns kommen. Und die sind total enttäuscht und fassungslos und können's nicht nachvollziehen."

Online-Petition zur Rettung gestartet

Dem künftigen Betreiber stellt die Stadt Schwerin 60.000 Euro in Aussicht, um eine Personalstelle und die Betriebskosten zu finanzieren. Weitere Finanzmittel müsste der Betreiber einwerben, um die vielfältigen Naturbildungs- und Naturschutzaufgaben zu erfüllen, so eine Stadtsprecherin. Naturschutzengagierte sorgen sich um den Erhalt der Angebote und werden in dieser Woche eine Online-Petition zur Rettung der Naturschutzstation starten.

Exkursionen, Workshops und Ausstellungen

Bis zu 200 Veranstaltungen werden in der Naturschutzstation jedes Jahr für Schulklassen, Kita-Kinder, Pädagogen und Familien angeboten. Darunter Exkursionen, Workshops, Ausstellungen und Vorträge. Rund 3.000 Besucher pro Jahr kommen hierher oder gehen mit den Naturschützern raus. Viele der Angebote gestalten Ehrenamtliche.

