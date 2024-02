Nach massiver Kritik: Rostock will Bereich "Remigration" umbenennen Stand: 01.02.2024 21:24 Uhr Das Rostocker Migrationsamt hatte zwischenzeitlich eine Stelle als Sachbearbeiter oder -bearbeiterin für "Remigration" ausgeschrieben. Da dieser Begriff inzwischen aber häufig in rechten und rechtsextremen Kreisen verwendet wird, gab es Kritik auch vom Migrantenrat.

Es ist das offizielle Unwort des Jahres: Remigration. Laut einer Jury von Sprach-Experten ist das Wort eine beschönigende Tarnvokabel - und werde von rechten bis rechtsextremen Gruppierungen genutzt, um Zwangsausweisungen und Massendeportationen von Menschen mit Migrationshintergrund zu fordern. Genau dieser Begriff tauchte jetzt aber zwischenzeitlich in einer Stellenanzeige des Rostocker Migrationsamtes auf, die aber kurz nach Bekanntwerden und massiver Kritik wieder offline gestellt wurde. Gesucht wurde darin ein Sachbearbeiter oder eine Sachbearbeiterin für "Remigration". Eine Umbenennung des Sachgebietes sei überfällig, sagt der Vorsitzende des Rostocker Migrantenrats, Seyhmus Atay-Lichtermann. Die Bezeichnung "Remigration" sei demnach nicht mehr zeitgemäß und untragbar.

Rostocker Rathaus verteidigte zunächst Namensgebung

Ein Sprecher des Rostocker Rathauses teilte mit, das Sachgebiet heiße bereits seit sechs Jahren so. "Remigration" sei ein Standardbegriff der Migrationsforschung. Er werde in der Verwaltung als Sammelbegriff für freiwillige Rückkehrangebote genutzt oder auch als Begriff für die Abschiebung von Migranten, die nach geltendem Recht zur Ausreise verpflichtet sind. Der Missbrauch des Begriffs durch Rechtsextremisten solle nicht zum Anlass genommen werden, die korrekte Nutzung des Wortes zu beenden, so der Rathaussprecher weiter.

Oberbürgermeisterin wehrt sich gegen Lob der AfD

Die Landtagsfraktion der AfD hingegen lobte Rostocks Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Die Linke). Sie gehe mit "gutem Beispiel voran" und helfe, den Begriff aus der "linken Tabuzone" zu holen. Kröger spricht von einer "schizophrenen Häme" der AfD, diesen Begriff zu missbrauchen. Am Mittwoch postete sie außerdem ein Video, in dem sie sich zu der Debatte um den Begriff und dessen Konnotierung äußert: "Logischerweise verurteilen wir diese Ideologie, diesen menschenunwürdigen Umgang und diese niederträchtigen Ziele, die sich hinter ihrer Benutzung des Wortes "Remigration" verstecken." Und das sei natürlich auch überhaupt "gar nicht unsere Politik und hier gar nicht die Arbeitsweise oder gar die Mentalität der Kolleginnen und Kollegen, die in diesem Bereich arbeiten", so Kröger weiter.

Kröger will "heilende Debatte" und neuen Namen

Darüber hinaus sagte die Oberbürgermeisterin im Gespräch mit dem NDR Nordamagazin, man nehme die Lage sehr ernst. Jetzt sei es wichtig, dass "wir in Bewegung kommen". Wörtlich sagte die Linken-Politikerin: "Ich habe mich mit dem Migrantenrat dazu verständigt, dass wir jetzt eine offensive, heilende Debatte brauchen - und dabei die Lebenswirklichkeit der Betroffenen in den Mittelpunkt stellen." Kröger bedauert die ganze Situation nach eigenen Angaben sehr und bekräftigte, dass die Stellenanzeige erst wieder online gestellt werde, wenn ein neuer Name für den Fachbereich gefunden sei.

"Remigration" Thema auf der Einbürgerungsfeier

Auch auf der traditionellen Einbürgerungsfeier war die Diskussion Thema. Am Donnerstag hatten in der Rostocker Stadthalle knapp 360 ihre Einbürgerung gefeiert. Nachdem sich die Oberbürgermeisterin bei den Anwesenden bedankt und sie beglückwünscht hatte, sprach sie in ihrer Wilkommensrede ganz direkt diese Debatte an und auch die Wellen, die das Ganze in der Stadtpolitik und dem Migrantenrat geschlagen hatte.

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 01.01.2024 | 19:30 Uhr