Nach Weihnachtsferien: Unterrichtsstart für 160.000 Schüler in MV

Nach den Weihnachtsferien beginnt heute für die rund 160.000 Schülerinnen und Schüler in Mecklenburg-Vorpommern wieder der Unterricht. Wegen der saisonalen Erkältungs- und Krankheitswelle können Schulen noch auf das sogenannte Phasenmodell zurückgreifen, um bei hohen Krankenständen der Lehrkräfte den Unterricht soweit wie möglich abzusichern. Das Phasenmodell macht es möglich, dass eine zeitlang wieder Wechsel- oder Distanzunterricht stattfindet. Und die nächsten Ferien sind schon in Sicht: Am 5. Februar beginnen die zweiwöchigen Winterferien.

