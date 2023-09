Schulferien in MV 2024: Alle Termine Stand: 27.09.2023 15:13 Uhr Ferien und freie Tage an den Schulen in Mecklenburg-Vorpommern 2024. Hier stehen alle Termine und Daten für MV. Jetzt schon die schönste Zeit im Jahr planen.

An den allgemeinbildenden Schulen in Mecklenburg-Vorpommern und in den beruflichen Schulen gibt es neben Zeugnissen, Prüfungen und Klausuren wieder einiges zu beachten - vor allem die Ferien. Die Osterferien in Mecklenburg-Vorpommern dauern vom 25. März bis zum 4. April, die Sommerferien beginnen am 22. Juli.

Schulferien in MV, allgemeinbildende Schulen: Termine 2024 erster Ferientag letzer Ferientag Weihnachtsferien 2023/24 21.12.2023 (Donnerstag) 03.01.2024 (Mittwoch) Winterferien 05.02.2024 (Montag) 16.02.2024 (Freitag) Osterferien 25.03.2024 (Montag) 03.04.2024 (Mittwoch) Himmelfahrt 10.05.2024 (Freitag nach Feiertag) Pfingstferien 17.05.2024 (Freitag) 21.05.2024 (Dienstag) Sommerferien 22.07.2024 (Montag) 31.08.2024 (Sonnabend) Tag der deutschen Einheit 04.10.2024 (Freitag danach) Herbstferien 21.10.2024 (Montag) 26.10.2024 (Sonnabend) Reformationstag 01.11.2024 (Freitag danach) Weihnachtsferien 2023/24 23.12.2024 (Montag) 06.01.2025 (Montag)

Winterferien 2024 in MV im Februar

Die Winterferien in Mecklenburg-Vorpommern beginnen an allen Schulen am Montag, 5. Februar 2024. An den allgemeinbildenden Schulen dauern die Winterferien zwei Wochen. Der letzte Tag der Winterferien ist Sonnabend, der 18. Februar. Der erste Schultag nach den Winterferien ist Freitag, der 16. Februar 2024. An den beruflichen Schulen dauern die Winterferien eine Woche.

Osterferien 2024 in Mecklenburg-Vorpommern

Die Osterferien an den Schulen in MV beginnen mit dem ersten Ferientag am Montag, 25. März 2024. Ostersonntag ist schon am 31. März 2024. Die Osterferien dauern an den beruflichen Schulen zwei Tage länger als an den allgemeinbildenden Schulen. An den Allgemeinbildenden ist der letzte Ferientag Mittwoch, der 3. April 2024. Erster Schultag nach den Osterferien in MV ist Donnerstag, der 4. April 2024. An den beruflichen Schulen ist der letzte Tag der Osterferien, Freitag der 5. April 2024 , Unterricht ist dort wieder ab Montag, den 8. April 2024.

Freitag nach Himmelfahrt: Extra Ferientag

Himmelfahrt ist am Donnerstag, 9. Mai 2024. An allen Schulen in Mecklenburg-Vorpommern ist am Freitag danach, am 10. Mai 2024, schulfrei.

Pfingstferien in MV: kurze Pause

Pfingstsonntag ist am 19. Mai 2024. Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen haben eine kurze Ferienphase. Erster Ferientag vor Pfingsten ist in MV Freitag, der 17. Mai 2024. Der Freitag vor Pfingsten ist in Mecklenburg-Vorpommern ein Ferientag, ebenso der Dienstag nach Pfingsten. Der erste Schultag nach Pfingsten 2024 ist Mittwoch, der 22. Mai 2024.

Sommerferien in MV ab Ende Juli 2024

Der erste Tag der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern ist Montag, der 22. Juli 2024. Das neue Schuljahr beginnt an den allgemeinbildenden Schulen am Montag, 2. September 2024. An den beruflichen Schulen beginnen die Sommerferien etwas früher. Der erste Sommerferientag ist dort Montag, der 15. Juli.

Schulferien in MV (berufliche Schulen): Ausbildungsjahr 2023/2024 erster Ferientag letzer Ferientag Weihnachtsferien 2023/24 21.12.2023 (Donnerstag) 03.01.2024 (Mittwoch) Winterferien 05.02.2024 (Montag) 10.02.2024 (Sonnabend) Osterferien 25.03.2024 (Montag) 05.04.2024 (Freitag) Himmelfahrt 10.05.2024 (Freitag nach Feiertag) Sommerferien 15.07.2024 (Montag) 31.08.2024 (Samstag)

Herbstferien in MV: Eine Woche frei

An den allgemeinbildenden Schulen ist Montag, der 21. Oktober 2024 der erste Ferientag. Der erste Schultag nach den Herbstferien in MV ist Montag, der 28. Oktober 2024.

Reformationstag: Ein Tag danach schulfrei

Rund um den Reformationstag am 31. Oktober 2024 gibt es einen weiteren Ferientag: Freitag, den 1. November 2024 an den allgemeinbildenden Schulen.

Weihnachtsferien 2024 in MV

Der erste schulfreie Tag der Weihnachtsferien 2023 in Mecklenburg-Vorpommern ist Donnerstag, 23. Dezember 2024. Der erste Schultag nach den Weihnachtsferien ist Montag, der 6. Januar.

