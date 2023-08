Nach Mähdrescher-Unfall bei Bützow: Neue Details zum Hergang Stand: 21.08.2023 15:48 Uhr Nach einem schweren Unfall mit einem Mähdrescher im Landkreis Rostock hat die Polizei neue Details zum Ablauf bekanntgegeben. Ein 25-Jähriger war am Sonnabendnachmittag mit beiden Beinen in die Maschine geraten. Er war zum Unglückszeitpunkt nicht allein.

Laut Polizei befanden sich drei junge Menschen am und im Mähdrescher, als es in Hohen Luckow bei Bützow zu dem Unfall kam - zwei 25-jährige Männer und eine 24 Jahre alte Frau. Als die beiden Männer bemerkten, dass der Tank mit Korn verstopft war, entschieden sie sich, das Problem mit Schaufeln zu lösen. Währenddessen blieb die junge Frau auf dem Fahrersitz im Führerhaus sitzen. Ein Sicherheitsmechanismus sieht eigentlich vor, dass alle Maschinen automatisch gestoppt werden, sobald der Fahrer von seinem Sitz aufsteht. Weil die Frau aber sitzen geblieben war, liefen die Förderschnecken, die sich unten im Korntank befinden, weiter, so die Polizei am Montag.

25-Jähriger außer Lebensgefahr und ansprechbar

Während einer der beiden 25-Jährigen noch telefonierte, kletterte der andere mit der Schaufel in den Tank und geriet mit beiden Beinen in die noch laufenden Schnecken. Mehrere Feuerwehren, Rettungswagen und ein Hubschrauber waren im Einsatz, um den jungen Mann zu retten. Zwei Stunden lang versuchten die Helfer, den Landwirt zu befreien - ohne Erfolg. Ein Team der Unimedizin Rostock musste ihm vor Ort beide Beine amputieren. Mittlerweile ist der junge Mann außer Lebensgefahr und ansprechbar.

Weitere Informationen Schlimmer Unfall bei Bützow: Mann gerät in Mähdrescher Im Landkreis Rostock hat ein junger Mann bei einem Arbeitsunfall beide Beine verloren. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 21.08.2023 | 16:00 Uhr