Stand: 25.11.2023 18:22 Uhr Nach Hansa-Spiel in Rostock: Unbekannte werfen Steine auf Streifenwagen

Nach dem Fußball-Zweitligaspiel Hansa Rostock gegen den FC St. Pauli am Sonnabend ist es in der Rostocker Innenstadt vereinzelt zu Ausschreitungen gekommen. Nach Angaben der Polizei warfen Unbekannte aus einer großen Personengruppe Steine auf Streifenwagen. Dabei wurden neben Einsatzfahrzeugen auch ein privater Pkw beworfen und beschädigt. In dem Pkw wurden zwei Kinder im Alter von zwölf und zwei Jahren durch Glassplitter leicht verletzt. Sie wurden vor Ort behandelt. Zur Absicherung der Begegnung waren rund 900 Beamtinnen und Beamte der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Hamburg sowie der Bundespolizei im Einsatz.

