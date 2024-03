Stand: 25.03.2024 05:13 Uhr Nach Brand in Neustrelitz: Zwei Straßen bleiben gesperrt

Nach dem Brand eines leer stehenden Wohnhauses in der Nähe des Bahnhofs in Neustrelitz ist noch nicht geklärt, warum das Feuer ausgebrochen ist. Die Friedrich-Wilhelm- sowie die Augustastraße blieben vor dem Gebäude zunächst noch gesperrt. Es müsse geprüft werden, ob das Haus einsturzgefährdet sei, heißt es. Der durch das Feuer an dem Altbau entstandene Schaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt. Bereits vergangene Woche hatten Müll und Unrat an dem Haus gebrannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 23.03.2024 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte