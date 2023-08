Stand: 17.08.2023 11:21 Uhr Nach Brand: "Haff-Center" in Ueckermünde vorerst geschlossen

Nach dem Brand am Mittwoch bleibt das "Haff-Center" in Ueckermünde vorerst geschlossen. Durch das Feuer in dem Einkaufszentrum ist laut Polizei ein Schaden von rund 200.000 Euro entstanden. Man gehe davon aus, dass eine Verpuffung in einem Elektroverteiler die Ursache für das Feuer war. Der dadurch entstandene Schwelbrand habe sich unter der Decke weiter ausgebreitet, bis die Brandmeldeanlage Alarm auslöste. Das Einkaufszentrum wurde durch die Rettungskräfte vorsorglich evakuiert. Es habe jedoch zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden. Auch bei den Löscharbeiten sei niemand verletzt worden. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren Eggesin und Ueckermünde.

