Nach Blitzeinbrüchen bei Rostock: Polizei nimmt Mann fest

Stand: 26.10.2023 13:03 Uhr

Die Polizei in Bad Doberan hat einen 31-Jährigen festgenommen, der für eine Reihe von Blitzeinbrüchen in den vergangenen Wochen in der Region verantwortlich sein soll. Der Mann soll unter anderem in eine Tankstelle und einen Supermarkt eingebrochen sein.