Nach Auswärtssieg randalieren Hansa-Fans in Saarbrücken Stand: 06.08.2023 13:48 Uhr Nach dem Zweitliga-Spiel des es FC Hansa Rostock gegen Elversberg in Saarbrücken haben Hansa-Fans randaliert. Ein Polizist wurde verletzt.

Fans des FC Hansa Rostock haben nach dem 2:1-Auswärtssieg in der zweiten Fußballbundesliga gegen Elversberg in Saarbrücken am Sonnabend im Stadion und in der Stadt randaliert. Zunächst hatte die Polizei ein Stadiontor am Gästeblock nicht geöffnet, da in Stadionnähe sogenannte Problemfans des 1.FC Saarbrücken, die überhaupt kein Spiel hatten, gezielt auf Rostocker Fans warteten. Nach Angaben der Polizei versuchten daraufhin Rostocker mit Gewalt dieses Tor zu öffnen. Dabei wurden auch Gegenstände geworfen, wodurch ein Polizist verletzt wurde.

Weiterer Polizeieinsatz in Grevesmühlen

Als es den Hansa-Anhängern gelang, das Tor zu öffnen, setzten die Einsatzkräfte Pfefferspray und Schlagstöcke ein, so auch später, als Rostocker und Saarbrücker Anhänger direkt aneinander gerieten. Das Spiel gegen Elversberg fand in Saarbrücken statt, da das Stadion in Elversberg umgebaut wird. Während der Rückreise der Fans nach Rostock musste außerdem ein Busfahrer am Sonntagmorgen am Bahnhof Grevesmühlen die Polizei rufen. Dabei kamen zehn Polizeiautos zum Einsatz. Hansafans hatten sich kurzzeitig geweigert, einen überfüllten Bus zu verlassen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 06.08.2023 | 14:00 Uhr