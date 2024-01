Nach 170 Tagen Einsatz: Korvette "Oldenburg" zurück in Rostock Stand: 30.01.2024 04:52 Uhr Heute kehrt die Korvette "Oldenburg" von ihrem Einsatz zum Marinestützpunkt Hohe Düne zurück. Die "Oldenburg" hatte zum wiederholten Mal an einer NATO-Mission im Mittelmeer teilgenommen.

Während der Hanse Sail im vergangenen August war die "Oldenburg" feierlich zu ihrem Einsatz im Rahmen der sogenannten UNIFIL-Mission verabschiedet worden. Aufgabe der Marine ist es dabei, den Seeraum vor der libanesischen Küste zu schützen und die libanesische Marine bei der Ausbildung zu unterstützen. Nach 170 Tagen im Mittelmeer kehrt die Korvette heute zurück nach Warnemünde.

Eskalation in Nahost fordert "Oldenburg"

Insbesondere der Konflikt zwischen der Hamas und Israel habe die Besatzung gefordert, heißt es von der Marine. Im Oktober war bekannt geworden, dass bei einem Einschlag einer fehlgeleiteten Rakete im UN-Hauptquartier Naqura, auch Soldaten aus Hohe Düne in der Kaserne waren. Verletzte hatte es nicht gegeben. Empfangen werden die Soldaten heute von ihren Familien. Das Schiff geht in die Instandhaltung. Im Laufe des Jahres wird die Marine an Manövern in der östlichen Ostsee, vor der britischen Küste sowie im Indopazifik teilnehmen. Ende des Jahres folgt der nächste UNIFIL-Einsatz.

