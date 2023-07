Mutmaßliche Schleuser-Kriminalität in Rostock: Zwei Personen gesucht

Stand: 28.07.2023 12:40 Uhr

In einem Fall von mutmaßlicher Schleuser-Kriminalität fahndet die Bundespolizei in Rostock nach zwei Geflüchteten. Sie waren nach ihrer Entdeckung am Überseehafen weggelaufen.