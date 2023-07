Mutmaßlich illegales Autorennen in Anklam Stand: 26.07.2023 06:20 Uhr An dem mutmaßlichen Autorennen sollen vier Männer zwischen 19 und 23 Jahren beteiligt gewesen sein. Die Polizei ist durch deren auffällige Fahrweise auf die vier Männer aufmerksam geworden. Mehrere Verkehrsregeln wurden missachtet.

Im Anklamer Stadtgebiet sind der Polizei am Dienstagabend vier Fahrzeuge besonders aufgefallen. Die Beamten waren noch in ihrem Revier, als sie aus dem Fenster heraus beobachteten, wie mehrere Autos mit augenscheinlich überhöhten Geschwindigkeiten an der Wache vorbeifuhren. Daraufhin nahmen sie die Verfolgung auf. Anschließend ging es mit extrem überhöhter Geschwindigkeit, quietschenden Reifen und unter Missachtung mehrerer Verkehrsregeln durch 30er Zonen und Kreisverkehre.

Polizei beschlagnahmt Führerscheine

Auf Höhe der Demminer Straße beschleunigten die vier Fahrzeuge beispielsweise stark aus dem Kreisverkehr heraus und fuhren mit mehr als 100 km/h, obwohl dort nur 50 km/h erlaubt sind. Als die vier Männer auf einem Parkplatz halt machten, wurden sie von der Polizei geschnappt. Ihre Führerscheine sind jetzt erst mal eingezogen. Gegen die zwei Deutschen, einen Armenier und einen Mann aus Aserbaidschan wird nun strafrechtlich ermittelt.