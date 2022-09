Stand: 13.09.2022 09:48 Uhr Murchin: Hirsch springt vor Transporter - 18.000 Euro Schaden

Beim Zusammenstoß eines Transporters mit einem Hirsch in Vorpommern ist ein Schaden von knapp 18.000 Euro entstanden. Außerdem musste in der Nacht zu Dienstag die Bundesstraße 110, die südliche Zufahrt zur Insel Usedom, bei Murchin zeitweise gesperrt werden, teilte die Polizei mit. Der Hirsch war gegen Mitternacht vor den Transporter gesprungen. Das Wildtier wurde so schwer verletzt, dass ein Jäger es erschießen musste. Der Transporter wurde abgeschleppt.

