Mühl Rosin: Carl Neumann beste Vorleser aller Sechstklässler in MV

Carl Neumann aus Mühl Rosin (Landkreis Rostock) ist der beste Vorleser aller sechsten Klassen aus Mecklenburg-Vorpommern. Der Zwölfjährige setzte sich am Montagnachmittag beim Landesentscheid des Vorlesewettbewerbs in Schwerin gegen 14 weitere Schülerinnen und Schüler durch. Insgesamt hatten mehr als 7.000 Sechstklässler aus 122 Schulen in Mecklenburg-Vorpommern am diesjährigen Vorlesewettbewerb teilgenommen. Carl Neumann wird nun das Land beim Bundesfinale am 21. Juni in Berlin vertreten.

